ФСБ показала видео задержания эстонского консула при попытке получить секретные данные
Спецоперация состоялась 6 июля, но обнародованы кадры только сейчас — в связи с очередным скандалом с участием ещё одного дипломата из этой прибалтийской страны.
Задержание эстонского дипломата при попытке получить секретные данные в Петербурге. Видео © ЦОС ФСБ
Высланный в июле из России консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте пытался получить закрытые данные о планах России в Арктике. Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания дипломата после очередной встречи с неким гражданином РФ.
"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", — уточнили в пресс-службе ФСБ.
Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Дипломат был объявлен персоной нон грата. Позже в ответ на ситуацию с Лятте Таллин выслал одного из сотрудников Посольства России. Сегодня же МИД РФ объявил о высылке сотрудника эстонского посольства в Москве и предложил Таллину остановиться и не усложнять и без того обострённую до предела ситуацию.
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