ФСБ показала видео задержания эстонского консула при попытке получить секретные данные

Высланный в июле из России консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте пытался получить закрытые данные о планах России в Арктике. Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания дипломата после очередной встречи с неким гражданином РФ.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", — уточнили в пресс-службе ФСБ.