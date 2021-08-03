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Иск к Собчак на 50 млн из-за вопроса о "форумчаночках" передали в суд

Юрист Эльнара Троицкая рассказала, что её оскорбила сама формулировка вопроса телеведущей.

3 августа, 16:45

Фото © LIFE / Instagram / xenia_sobchak

Иск к Собчак из-за вопроса о "форумчаночках" передан в Кунцевский суд. Видео © LIFE

Иск юриста Эльнары Троицкой против телеведущей Ксении Собчак был передан в Кунцевский суд Москвы. Об этом сама истица сообщила Лайфу.

Она рассказала, что заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации было составлено в связи с вопросом Собчак "Вы на какую панель пришли?", который телеведущая задала юристу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Меня оскорбила формулировка "форумчаночка" в контексте "охотница за ВИПами", которая имеется на сайте ютуб-канала в общем доступе... Комментарии к данному видео подтверждают тот уклон, на который намекала Ксения Анатольевна Собчак", — добавила Троицкая.

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Юрист считает, что конфликт можно решить мирным путём, однако иск забирать не планирует.

Напомним, в июне руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак за вопрос, заданный на Петербургском международном экономическом форуме. Свою репутацию юрист оценивает в 50 миллионов рублей. Собчак прокомментировала этот иск, отметив, что у инициативы нет судебной перспективы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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