Иск к Собчак на 50 млн из-за вопроса о "форумчаночках" передали в суд
Юрист Эльнара Троицкая рассказала, что её оскорбила сама формулировка вопроса телеведущей.
Фото © LIFE / Instagram / xenia_sobchak
Иск к Собчак из-за вопроса о "форумчаночках" передан в Кунцевский суд. Видео © LIFE
Иск юриста Эльнары Троицкой против телеведущей Ксении Собчак был передан в Кунцевский суд Москвы. Об этом сама истица сообщила Лайфу.
Она рассказала, что заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации было составлено в связи с вопросом Собчак "Вы на какую панель пришли?", который телеведущая задала юристу на Петербургском международном экономическом форуме.
"Меня оскорбила формулировка "форумчаночка" в контексте "охотница за ВИПами", которая имеется на сайте ютуб-канала в общем доступе... Комментарии к данному видео подтверждают тот уклон, на который намекала Ксения Анатольевна Собчак", — добавила Троицкая.
Юрист считает, что конфликт можно решить мирным путём, однако иск забирать не планирует.
Напомним, в июне руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак за вопрос, заданный на Петербургском международном экономическом форуме. Свою репутацию юрист оценивает в 50 миллионов рублей. Собчак прокомментировала этот иск, отметив, что у инициативы нет судебной перспективы.
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