Охрана Пентагона нейтрализовала открывшего стрельбу преступника

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу на автобусной остановке рядом со станцией метро , нейтрализован сотрудником охраны Пентагона. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность штаб-квартиры Минобороны США.

Напомним, стрельба неподалёку от Пентагона произошла около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного даже эвакуировали с места на вертолёте. Среди пострадавших могли быть как сотрудники Пентагона, так и полицейские. AP и местный телеканал WDVM публиковали обе версии.