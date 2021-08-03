Охрана Пентагона нейтрализовала открывшего стрельбу преступника
По предварительным данным, злоумышленник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание.
Pentagon Force Protection reporting the scene of the shooting is secure. The investigation ongoing. Still a heavy police and fire dept presence after three people were reportedly shot around the Pentagon Metro bus area. @nbcwashington pic.twitter.com/boIw2IEDqv— Julie Carey (@JulieCareyNBC) August 3, 2021
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу на автобусной остановке рядом со станцией метро, нейтрализован сотрудником охраны Пентагона. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность штаб-квартиры Минобороны США.
В свою очередь, служба безопасности ведомства уведомила в Twitter, что оцепление со здания снято, угрозы больше нет.
"С Пентагона снято оцепление, он снова открыт", — говорится в сообщении.
Напомним, стрельба неподалёку от Пентагона произошла около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного даже эвакуировали с места на вертолёте. Среди пострадавших могли быть как сотрудники Пентагона, так и полицейские. AP и местный телеканал WDVM публиковали обе версии.
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