НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Охрана Пентагона нейтрализовала открывшего стрельбу преступника

По предварительным данным, злоумышленник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание.

3 августа, 16:42

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу на автобусной остановке рядом со станцией метро, нейтрализован сотрудником охраны Пентагона. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность штаб-квартиры Минобороны США.

В свою очередь, служба безопасности ведомства уведомила в Twitter, что оцепление со здания снято, угрозы больше нет.

"С Пентагона снято оцепление, он снова открыт", говорится в сообщении.

Напомним, стрельба неподалёку от Пентагона произошла около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного даже эвакуировали с места на вертолёте. Среди пострадавших могли быть как сотрудники Пентагона, так и полицейские. AP и местный телеканал WDVM публиковали обе версии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1