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МИД РФ: Мы не рассматриваем Белоруссию в качестве буферной зоны

Захарова отметила, что у стран есть общая воля и общее понимание, поскольку они являются союзниками.

3 августа, 16:34
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Россия не рассматривает Белоруссию в качестве буферной зоны с НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе молодёжного форума "Территория смыслов".

"Мы, безусловно, не рассматриваем Белоруссию в качестве какой-то буферной зоны", — ответила она на соответствующий вопрос.

Захарова отметила, что для Москвы Белоруссия является суверенным государством, частью Союзного государства, а также исторической общностью. По мнению дипломата, у стран есть общая воля и общее понимание, поскольку они являются союзниками.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал Союзное государство с Белоруссией "определённым уровнем" интеграции. Российский лидер отмечает, что такая форма объединения облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития и повышает общую конкурентоспособность.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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