МИД РФ: Мы не рассматриваем Белоруссию в качестве буферной зоны

Россия не рассматривает Белоруссию в качестве буферной зоны с НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе молодёжного форума "Территория смыслов".

"Мы, безусловно, не рассматриваем Белоруссию в качестве какой-то буферной зоны", — ответила она на соответствующий вопрос.

Захарова отметила, что для Москвы Белоруссия является суверенным государством, частью Союзного государства, а также исторической общностью. По мнению дипломата, у стран есть общая воля и общее понимание, поскольку они являются союзниками.