Мария Захарова заверила, что РФ никогда не бросит жителей Донецка и Луганска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена бросать жителей Донецка и Луганска и будет в дальнейшем оказывать поддержку этому региону.

"Ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идёт прежде всего о людях, которых будут поддерживать. И поддержка эта не останавливалась ни на минуту за все эти годы", — сказала она, выступая на молодёжном форуме "Территория смыслов".

По её словам, говорить о том, что Россия не делает чего-то, чтобы обеспечить права жителей Донецка и Луганска, как минимум несправедливо. Дипломат подчеркнула, что уже очень много сделано как политически, так и экономически, финансово, гуманитарно. К тому же Россия сталкивалась с угрозами, санкциями и "колоссальным международным давлением", однако не отступила от своей позиции.

"Люди, которых мы называем соотечественниками, люди, которые уже стали или становятся гражданами нашей страны, понимают, что за их жизни, не только за их права, а за их жизни есть кому постоять", — подытожила Захарова.