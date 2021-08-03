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Псковский избирком снял с выборов в заксобрание депутата от "Яблока" Льва Шлосберга

Поводом стала причастность к деятельности экстремистской организации. В начале года политик был задержан и оштрафован за участие в незаконной акции сторонников ФБК.

3 августа, 15:54

Фото © VK / Лев Шлосберг

Избирательная комиссия Псковской области сняла с выборов в собрание депутатов лидера регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга и его соратника Николая Кузьмина. Об этом сообщила пресс-служба "Яблока", а также избирком Псковской области на странице в соцсети "ВКонтакте". Поводом стала их причастность к деятельности экстремистской организации.

"В результате проведённой проверки достоверности сведений о кандидатах, включённых в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", — говорится в решении избиркома.

Название организации в тексте не приводится, однако речь, вероятно, идёт о ФБК*. Зампред "Яблока" в Пскове Дмитрий Пермяков, присутствовавший на заседании избиркома, заявил, что причиной для снятия Шлосберга с выборов стало его участие в митинге сторонников Алексея Навального 23 января. Тогда Лев Шлосберг был задержан и оштрафован за участие в незаконной акции.

Счёт на табло: За что признали экстремистскими организации Навального

Счёт на табло: За что признали экстремистскими организации Навального

Напомним, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК. А 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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