Псковский избирком снял с выборов в заксобрание депутата от "Яблока" Льва Шлосберга

Избирательная комиссия Псковской области сняла с выборов в собрание депутатов лидера регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга и его соратника Николая Кузьмина. Об этом сообщила пресс-служба "Яблока", а также избирком Псковской области на странице в соцсети "ВКонтакте". Поводом стала их причастность к деятельности экстремистской организации.

"В результате проведённой проверки достоверности сведений о кандидатах, включённых в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", — говорится в решении избиркома.

Название организации в тексте не приводится, однако речь, вероятно, идёт о ФБК*. Зампред "Яблока" в Пскове Дмитрий Пермяков, присутствовавший на заседании избиркома, заявил, что причиной для снятия Шлосберга с выборов стало его участие в митинге сторонников Алексея Навального 23 января. Тогда Лев Шлосберг был задержан и оштрафован за участие в незаконной акции.

Напомним, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.