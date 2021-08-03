Украинцев предупредили об очередном повышении тарифов на электроэнергию

Офис президента Украины предупредил о повышении тарифов на электроэнергию в стране и пообещал, что оно "не будет резким". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского... Зеленский прекрасно понимает, что уже есть слои населения, для которых даже нынешние тарифы слишком велики и непосильны", — сказал он.

Никифоров уточнил, что определением системы новых тарифов и конкретных цен на электроэнергию сейчас занимаются правительство и Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам. По его словам, Зеленский внимательно следит за подготовкой к отопительному сезону на Украине.