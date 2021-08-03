На Кубани ждут 70% загрузки отелей в августе, несмотря на ковидные ограничения

Власти Краснодарского края прогнозируют 71%-ную загруженность на курортах Кубани, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом сообщила глава регионального Министерства туризма Мария Золотухина на заседании курортного штаба.

"Мы планируем, что в августе будет работать более 10 тысяч средств размещения общей вместимостью 507 тысяч мест. Прогнозируемая загрузка: 71% — на август, на сентябрь — 60%", — сказала Золотухина.

По последним данным, курорты Кубани в 2021 году посетило уже около девяти миллионов туристов. Также, по данным властей, на сегодняшний день на шесть бронирований приходится одна отмена. Это может означать, что туристы отменяют бронь в отеле с целью продолжить отдых в частном жилом секторе. В связи с этим власти Краснодарского края планируют усилить контроль за исполнением новых правил заселения, включая частных арендодателей.