Бизнесмена, который за 9 лет в гараже превратился в мумию, последними видели жена и брат
Мумифицированное тело предпринимателя случайно обнаружил местный житель по подозрительным ботинкам, которые стояли в его сарае.
Фото © Telegram / "Mash на Мойке"
Предприниматель, мумифицированное тело которого нашли в посёлке Липовка Ленинградской области спустя девять лет после исчезновения, свой последний вечер провёл с гражданской женой, старшим братом и его супругой.
По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", вечеринка проходила в доме его брата в 2012 году. Когда стемнело, невестка ушла спать, а сам Сергей В. исчез. За столом остались его гражданская жена и брат. Когда отсутствие мужчины затянулось, родственники направились на поиски, но их усилия оказались тщетны. Позднее они привлекли поисковые службы, волонтёров и даже обратились в программу "Жди меня". Но всё это не принесло результатов.
В итоге жена отчаялась найти супруга, продала их совместную квартиру и переехала в Петербург. Долгие девять лет никто не знал, где бизнесмен и что с ним. Оказалось, его обмотанное полиэтиленом тело закопано в километре от места, где он отдыхал с женой и братом. В СУ СК РФ по Ленинградской области сообщили, что возбуждено дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал, что под Петербургом нашли мёртвым подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы. Нашли её привязанной проводом за горло к припаркованной машине недалеко от дома. Незадолго до этого она рассталась с возлюбленным.
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