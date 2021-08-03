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Бизнесмена, который за 9 лет в гараже превратился в мумию, последними видели жена и брат

Мумифицированное тело предпринимателя случайно обнаружил местный житель по подозрительным ботинкам, которые стояли в его сарае.

3 августа, 16:09
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<p>Фото © Telegram / "<a href="https://t.me/mashmoyka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Мойке</a>"</p>

Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

Предприниматель, мумифицированное тело которого нашли в посёлке Липовка Ленинградской области спустя девять лет после исчезновения, свой последний вечер провёл с гражданской женой, старшим братом и его супругой.

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", вечеринка проходила в доме его брата в 2012 году. Когда стемнело, невестка ушла спать, а сам Сергей В. исчез. За столом остались его гражданская жена и брат. Когда отсутствие мужчины затянулось, родственники направились на поиски, но их усилия оказались тщетны. Позднее они привлекли поисковые службы, волонтёров и даже обратились в программу "Жди меня". Но всё это не принесло результатов.

В Ленобласти нашли мумифицированное тело бизнесмена, который пропал девять лет назад

В Ленобласти нашли мумифицированное тело бизнесмена, который пропал девять лет назад

В итоге жена отчаялась найти супруга, продала их совместную квартиру и переехала в Петербург. Долгие девять лет никто не знал, где бизнесмен и что с ним. Оказалось, его обмотанное полиэтиленом тело закопано в километре от места, где он отдыхал с женой и братом. В СУ СК РФ по Ленинградской области сообщили, что возбуждено дело по статье "Убийство".

Ранее Лайф писал, что под Петербургом нашли мёртвым подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы. Нашли её привязанной проводом за горло к припаркованной машине недалеко от дома. Незадолго до этого она рассталась с возлюбленным.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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