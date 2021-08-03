Суд отказал сменившему пол петербуржцу в праве называться мамой его детей

Мужчина сделал операцию по смене пола и после получения новых документов обратился в загс с требованием указать его в свидетельствах о рождении детей в качестве матери, а в графе "отец" поставить прочерк. После отказа трансгендер обратилась в районный суд, заявив, что является единственным законным представителем детей, но во всех учреждениях от неё требуют документы, подтверждающие её статус родителя. Она пожаловалась, что должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания.