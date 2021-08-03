НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд отказал сменившему пол петербуржцу в праве называться мамой его детей

В инстанции посчитали недопустимым убирать из документов имя их умершей биологической матери.

3 августа, 16:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил вердикт райсуда, который отказал признать матерью детей их сменившего пол отца. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчина сделал операцию по смене пола и после получения новых документов обратился в загс с требованием указать его в свидетельствах о рождении детей в качестве матери, а в графе "отец" поставить прочерк. После отказа трансгендер обратилась в районный суд, заявив, что является единственным законным представителем детей, но во всех учреждениях от неё требуют документы, подтверждающие её статус родителя. Она пожаловалась, что должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания.

Однако в суде посчитали недопустимым убирать из документов имя умершей биологической матери детей. Там подчеркнули, что каждый ребёнок имеет право знать личности своих настоящих родителей и генетическую историю. Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с районным судом.

Звезда сериала "13 причин почему" Томми Дорфман объявил себя трансгендером

Звезда сериала "13 причин почему" Томми Дорфман объявил себя трансгендером

Ранее актёр Эллиот Пейдж (прежде актриса Эллен Пейдж) рассказал о своей операции по удалению груди и расплакался от нахлынувших эмоций.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Директор аквапарка объяснил, что мальчика-аутиста не пустили внутрь "ради его же безопасности"

сегодня в 15:21

Жители Петербурга занялись спасением исторического особняка в центре города

сегодня в 10:41

Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга

сегодня в 18:11

NI назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО

сегодня в 19:45

В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона

сегодня в 19:25

Новости партнеров

Layer 1