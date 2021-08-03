В партии Зеленского задумали превратить Украину в "устричного гиганта"

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что Украине необходимо вернуть былую славу "устричного гиганта". Об этом сообщается на сайте политсилы. Соратники Владимира Зеленского вспомнили, что в далёкие времена юг Украины был крупнейшим экспортёром двустворчатых моллюсков в мире.

"Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти", — заявил Корниенко.

Местом, где "слуги народа" будут возрождать устричную культуру, выбран Тилигульский лиман, который протекает на территории двух областей — Николаевской и Одесской. Его длина составляет 80 км, а глубина — чуть более 18 м. С Чёрным морем он соединяется в районе курортного посёлка Коблево и считается заповедной зоной.