В партии Зеленского задумали превратить Украину в "устричного гиганта"
В Киеве вспомнили, что во времена Российской империи юг Украины был крупнейшим экспортёром двустворчатых моллюсков в мире. И захотели вернуть былую славу.
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Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что Украине необходимо вернуть былую славу "устричного гиганта". Об этом сообщается на сайте политсилы. Соратники Владимира Зеленского вспомнили, что в далёкие времена юг Украины был крупнейшим экспортёром двустворчатых моллюсков в мире.
"Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти", — заявил Корниенко.
Местом, где "слуги народа" будут возрождать устричную культуру, выбран Тилигульский лиман, который протекает на территории двух областей — Николаевской и Одесской. Его длина составляет 80 км, а глубина — чуть более 18 м. С Чёрным морем он соединяется в районе курортного посёлка Коблево и считается заповедной зоной.
К слову, простых жителей Украины в ближайшее время будут волновать не деликатесы, а более приземлённые статьи расходов — к примеру, оплата услуг ЖКХ. Офис президента Зеленского сегодня предупредил граждан об очередном повышении тарифов на электроэнергию в стране.
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