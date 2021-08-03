Грузовик сорвался с эстакады на ЦКАД и загорелся

Грузовик рухнул на 165-м километре ЦКАД. Видео © Соцсети

Грузовик Volvo сорвался с эстакады на 165-м километре ЦКАД в Подмосковье и загорелся. Водителя госпитализировали, но, по предварительным данным, он скончался. В Сети появились кадры с места ДТП: видно, что и кузов, и прицеп серьёзно повреждены, от машины валит густой чёрный дым.

"В 15:05 на 165-м километре ЦКАД грузовик Volvo по неустановленной причине съехал с дороги, опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются", — сообщили Лайфу в УМВД по Московской области.