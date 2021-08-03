Грузовик сорвался с эстакады на ЦКАД и загорелся
ДТП произошло в районе Раменского, на месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.
Грузовик рухнул на 165-м километре ЦКАД. Видео © Соцсети
Грузовик Volvo сорвался с эстакады на 165-м километре ЦКАД в Подмосковье и загорелся. Водителя госпитализировали, но, по предварительным данным, он скончался. В Сети появились кадры с места ДТП: видно, что и кузов, и прицеп серьёзно повреждены, от машины валит густой чёрный дым.
"В 15:05 на 165-м километре ЦКАД грузовик Volvo по неустановленной причине съехал с дороги, опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются", — сообщили Лайфу в УМВД по Московской области.
Ранее Лайф сообщал о массовом ДТП под Саратовом, в котором столкнулись четыре легковых автомобиля. После столкновения машины загорелись, пострадало пять человек, среди которых годовалый ребёнок.
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