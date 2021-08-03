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Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга

Протяжённость новой магистрали составит около 680 километров, время в пути из Москвы до Северной столицы составит 2 часа 30 минут.

3 августа, 18:11
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/7543050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт мэра Москвы</a></p>

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу с Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

Протяжённость новой дороги составит около 680 километров, время в пути от Москвы до Питера составит 2 часа 30 минут. Это почти на полтора часа быстрее, чем на "Сапсане". В пределах столицы планируется сделать четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Также на сайте мэра Москвы сообщается, что ВМС будет строиться совместно с реконструкцией и модернизацией Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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