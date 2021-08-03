Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит столицу с Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

Протяжённость новой дороги составит около 680 километров, время в пути от Москвы до Питера составит 2 часа 30 минут. Это почти на полтора часа быстрее, чем на "Сапсане". В пределах столицы планируется сделать четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Также на сайте мэра Москвы сообщается, что ВМС будет строиться совместно с реконструкцией и модернизацией Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".