Глава Blizzard покидает свой пост после скандала с домогательствами

Президент американской компании-разработчика и издателя компьютерных игр Blizzard Entertainment Джей Аллен Брэк покидает свой пост на фоне скандала, связанного с обвинениями в дискриминации женщин и в домогательствах. На его место придут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Они оба глубоко привержены защите всех наших сотрудников и предстоящей работе по обеспечению того, чтобы компания Blizzard стала самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения, поддержанию и укреплению наших ценностей, а также восстановлению вашего доверия", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что Брэк покинул Blizzard, чтобы воспользоваться другими предложениями о работе и продолжить карьерный рост. Он проработал в компании 15 лет, а должность главы занял в 2018 году. Стоит отметить, что Брэк выступал в роли исполнительного продюсера игры World of Warcraft.

Ранее в Blizzard были выявлены признаки систематического нарушения прав женщин, в частности меньший стартовый уровень зарплаты, трудности с продвижением по карьерной лестнице и неподобающее поведение коллег-мужчин.