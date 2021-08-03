НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Blizzard покидает свой пост после скандала с домогательствами

Место Джея Аллена Брэка займут сразу два человека, одна из них — женщина.

3 августа, 20:44
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент американской компании-разработчика и издателя компьютерных игр Blizzard Entertainment Джей Аллен Брэк покидает свой пост на фоне скандала, связанного с обвинениями в дискриминации женщин и в домогательствах. На его место придут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Они оба глубоко привержены защите всех наших сотрудников и предстоящей работе по обеспечению того, чтобы компания Blizzard стала самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения, поддержанию и укреплению наших ценностей, а также восстановлению вашего доверия", говорится в сообщении.

"Фрик, а не исполнительница": Валерий Меладзе жёстко ответил "жертвам домогательств" со стороны брата

"Фрик, а не исполнительница": Валерий Меладзе жёстко ответил "жертвам домогательств" со стороны брата

В пресс-релизе отмечается, что Брэк покинул Blizzard, чтобы воспользоваться другими предложениями о работе и продолжить карьерный рост. Он проработал в компании 15 лет, а должность главы занял в 2018 году. Стоит отметить, что Брэк выступал в роли исполнительного продюсера игры World of Warcraft.

Ранее в Blizzard были выявлены признаки систематического нарушения прав женщин, в частности меньший стартовый уровень зарплаты, трудности с продвижением по карьерной лестнице и неподобающее поведение коллег-мужчин.

Компания Blizzard была основана в 1991 году. В 2008-м она объединилась с другим разработчиком — Activison. Студия известна по ряду культовых игр, например серий Warcraft, Starcraft и Diablo, и многопользовательской игре Overwatch.

Агент обвинённой в домогательствах звезды сериала "Кадетство" заявила, что актёр ни к кому не приставал

Агент обвинённой в домогательствах звезды сериала "Кадетство" заявила, что актёр ни к кому не приставал

Ранее стюардесса обвинила в домогательствах главу Ассоциации противодействия преступности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Правительство предложило ввести в российских вузах занятия по киберспорту

29 июля, 04:51

Светящиеся глаза и дым из носа: удивительно реалистичный костюм Болвара из World of Warcraft выиграл конкурс косплея — видео

22 февраля, 21:59

Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку из-за обвинений в домогательствах

вчера в 21:53

АТОР предложила восстановить международный туризм не дожидаясь окончания пандемии

сегодня в 03:51

В Барнауле девушка пыталась остановить драку и задавила на авто сожителя

сегодня в 03:26

Новости партнеров

Layer 1