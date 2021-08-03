В Магнитогорске женщина устроила скандал на парковке и пожелала ученице автошколы "убиться". Видео © T.me / chelyabinsk01

Жительнице Магнитогорска так сильно не понравился урок вождения на парковке, что она пожелала ученице автошколы "убиться". Видео конфликта опубликовано в телеграм-канале "Челябинск № 1".

На кадрах видно, что женщина вступает в перепалку с инструктором и не может успокоиться, несмотря на все его объяснения.