В Магнитогорске женщина устроила скандал на парковке и пожелала ученице автошколы "убиться"
Успокоить агрессивную даму не смогли даже объяснения инструктора, которого она назвала ненормальным.
В Магнитогорске женщина устроила скандал на парковке и пожелала ученице автошколы "убиться". Видео © T.me / chelyabinsk01
Жительнице Магнитогорска так сильно не понравился урок вождения на парковке, что она пожелала ученице автошколы "убиться". Видео конфликта опубликовано в телеграм-канале "Челябинск № 1".
На кадрах видно, что женщина вступает в перепалку с инструктором и не может успокоиться, несмотря на все его объяснения.
"Если вы ненормальный инструктор... Вы не в том месте учите. Дай бог разбиться, убиться... Чтоб ты разбилась тут", — сказала агрессивная женщина и удалилась.
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