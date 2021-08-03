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В Магнитогорске женщина устроила скандал на парковке и пожелала ученице автошколы "убиться"

Успокоить агрессивную даму не смогли даже объяснения инструктора, которого она назвала ненормальным.

3 августа, 20:13

В Магнитогорске женщина устроила скандал на парковке и пожелала ученице автошколы "убиться". Видео © T.me / chelyabinsk01

Жительнице Магнитогорска так сильно не понравился урок вождения на парковке, что она пожелала ученице автошколы "убиться". Видео конфликта опубликовано в телеграм-канале "Челябинск № 1".

На кадрах видно, что женщина вступает в перепалку с инструктором и не может успокоиться, несмотря на все его объяснения.

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"Если вы ненормальный инструктор... Вы не в том месте учите. Дай бог разбиться, убиться... Чтоб ты разбилась тут", — сказала агрессивная женщина и удалилась.

Ранее в Петербурге таксист "оторвался" на пассажирке из-за низкой стоимости поездки и пригрозил выкинуть её из автомобиля.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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