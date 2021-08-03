NI назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО

Аналитики американского журнала The National Interest назвали российский танк Т-14 "Армата" самым грозным противником на поле боя.

"Т-14 обладает лучшими характеристиками в своём классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО", — говорится в статье, автор которой называет "Армату" убийцей.

В публикации отмечается, что единственным недостатком Т-14 является его стоимость. По словам автора, производство танка "обходится явно недёшево". Серийные поставки танка в войска запланированы на 2022 год.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для боя в непосредственной близости от противника. Широкой публике "Армата" была представлена на Параде Победы в Москве в 2015 году. Серийные поставки боевой машины в войска запланированы на 2022 год.