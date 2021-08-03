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NI назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО

Также автор американского журнала рассказал о единственном недостатке боевой машины.

3 августа, 19:45
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Аналитики американского журнала The National Interest назвали российский танк Т-14 "Армата" самым грозным противником на поле боя.

"Т-14 обладает лучшими характеристиками в своём классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО", говорится в статье, автор которой называет "Армату" убийцей.

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В публикации отмечается, что единственным недостатком Т-14 является его стоимость. По словам автора, производство танка "обходится явно недёшево". Серийные поставки танка в войска запланированы на 2022 год.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для боя в непосредственной близости от противника. Широкой публике "Армата" была представлена на Параде Победы в Москве в 2015 году. Серийные поставки боевой машины в войска запланированы на 2022 год.

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Ранее NI оценил шансы "Арматы" в бою с американским "Абрамсом". По мнению автора журнала Криса Осборна, основной танк войск США выигрывает у российской разработки лишь по одному пункту.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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