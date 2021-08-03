Скопинского маньяка арестовали на 10 суток за съёмки в ролике в поддержку КПРФ

Судебный участок № 31 Рязанской области назначил административный арест на десять суток скопинскому маньяку Виктору Мохову за съёмки в агитационном ролике в поддержку КПРФ.

Речь идёт о появившемся в Сети в июле видео, на котором Мохов выражает поддержку Геннадию Зюганову. На нём при этом кепка и футболка с символикой КПРФ. В партии назвали ролик спланированной провокацией политических оппонентов. А вот суд это квалифицировал как нарушение части 3 статьи 19.24 КоАП (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре).

"Признать Мохова виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток", — говорится в материалах суда.

Ранее Лайф писал, что Рязанский областной суд вынес дополнительные ограничения для Виктора Мохова после того, как он дал интервью Ксении Собчак. Ему запрещено общаться с представителями СМИ и посещать кафе, где продаётся алкоголь.