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Скопинского маньяка арестовали на 10 суток за съёмки в ролике в поддержку КПРФ

За Виктором Моховым установлен административный надзор и на него наложено множество строгих запретов.

3 августа, 19:02
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

Судебный участок № 31 Рязанской области назначил административный арест на десять суток скопинскому маньяку Виктору Мохову за съёмки в агитационном ролике в поддержку КПРФ.

Речь идёт о появившемся в Сети в июле видео, на котором Мохов выражает поддержку Геннадию Зюганову. На нём при этом кепка и футболка с символикой КПРФ. В партии назвали ролик спланированной провокацией политических оппонентов. А вот суд это квалифицировал как нарушение части 3 статьи 19.24 КоАП (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре).

"Признать Мохова виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток", — говорится в материалах суда.

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Ранее Лайф писал, что Рязанский областной суд вынес дополнительные ограничения для Виктора Мохова после того, как он дал интервью Ксении Собчак. Ему запрещено общаться с представителями СМИ и посещать кафе, где продаётся алкоголь.

Напомним, в 2000 году Виктор Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не завела детей. Екатерина создала семью и написала книгу о своём жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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