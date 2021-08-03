В Литве заявили о россиянах в числе нелегальных мигрантов из Белоруссии
При этом граждане Ирака составляют почти две трети нелегалов, есть и представители других стран.
Фото © МВД Литвы
Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть также российские граждане. Вильнюс ведёт переговоры с Москвой по вопросу их возвращения на родину, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
"У нас был диалог с представителем РФ, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", — сказал дипломат в эфире радио "Эхо Москвы".
Адоменас уточнил, что граждане Ирака составляют почти две трети незаконных мигрантов из Белоруссии, Турция же "почти не играет никакой роли" в возникновении миграционных потоков в Литву. Он также выразил надежду на сотрудничество со странами истока миграционных потоков по поводу их возвращения.
Ранее стало известно о том, что погранзаставы Литвы на границе с Белоруссией переполнены мигрантами. В Вильнюсе заявили, что за минувшие сутки на границе было задержано рекордное количество нелегалов. Отмечается, что с начала 2021 года их число превысило три с половиной тысячи.
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