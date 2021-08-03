В Литве заявили о россиянах в числе нелегальных мигрантов из Белоруссии

Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть также российские граждане. Вильнюс ведёт переговоры с Москвой по вопросу их возвращения на родину, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

"У нас был диалог с представителем РФ, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", — сказал дипломат в эфире радио "Эхо Москвы".

Адоменас уточнил, что граждане Ирака составляют почти две трети незаконных мигрантов из Белоруссии, Турция же "почти не играет никакой роли" в возникновении миграционных потоков в Литву. Он также выразил надежду на сотрудничество со странами истока миграционных потоков по поводу их возвращения.