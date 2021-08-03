Офицер полиции погиб в результате стрельбы у Пентагона
Напавшего ликвидировали, однако неизвестно, с какой целью он хотел попасть в здание.
Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik
Полицейский скончался после стрельбы, которая произошла у здания Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN. Всё произошло на автобусной остановке в комплексе Минобороны США.
На данный момент ситуация нормализовалась, оцепление вокруг здания было снято, однако вход в ближайшую станцию метро до сих пор закрыт.
Напомним, стрельба неподалёку от Пентагона произошла около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного эвакуировали с места на вертолёте.
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