Офицер полиции погиб в результате стрельбы у Пентагона

Полицейский скончался после стрельбы, которая произошла у здания Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN. Всё произошло на автобусной остановке в комплексе Минобороны США.

На данный момент ситуация нормализовалась, оцепление вокруг здания было снято, однако вход в ближайшую станцию метро до сих пор закрыт.

Напомним, стрельба неподалёку от Пентагона произошла около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного эвакуировали с места на вертолёте.