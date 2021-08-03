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Офицер полиции погиб в результате стрельбы у Пентагона

Напавшего ликвидировали, однако неизвестно, с какой целью он хотел попасть в здание.

3 августа, 18:21
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik

Полицейский скончался после стрельбы, которая произошла у здания Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN. Всё произошло на автобусной остановке в комплексе Минобороны США.

На данный момент ситуация нормализовалась, оцепление вокруг здания было снято, однако вход в ближайшую станцию метро до сих пор закрыт.

Охрана Пентагона нейтрализовала открывшего стрельбу преступника

Охрана Пентагона нейтрализовала открывшего стрельбу преступника

Напомним, стрельба неподалёку от Пентагона произошла около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного эвакуировали с места на вертолёте.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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