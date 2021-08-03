На Кубани врачи спасли пациента с ковидом и стопроцентным поражением лёгких
Мужчина провёл в реанимации почти два месяца, а сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни.
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Краснодарские врачи краевой клинической больницы № 2 спасли тяжелобольного мужчину, у которого было зафиксировано 100%-ное поражение лёгких вследствие борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил у себя в "Телеграме" губернатор края Вениамин Кондратьев.
"54-летний житель Кропоткина в реанимации провёл почти два месяца, в тяжёлом состоянии, со 100%-ным поражением лёгких. Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни", — говорится в его сообщении.
Он также опубликовал фотографии врачей, медсестёр и санитаров красной зоны и выразил благодарность за их вклад в письме министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову. Губернатор добавил, что в эту реанимацию поступают самые тяжёлые пациенты, которыми занимаются 20 врачей и 30 медсестёр. Он отметил, что эти специалисты за время пандемии спасли тысячи жизней, однако свои собственные семьи они порой не видят неделями.
Ранее челябинские врачи вылечили от коронавируса штурмовавшего Берлин ветерана, у которого также наблюдалось 100%-ное поражение лёгких. 104-летний мужчина при поступлении вызывал беспокойство из-за своего возраста и сопутствующих заболеваний, но врачам удалось стабилизировать его состояние.
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