В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона

В полиции Пентагона опровергли информацию о гибели офицера и открывшего стрельбу у здания Министерства обороны США. Также там сообщили, что не ищут второго подозреваемого.

Как сообщал Лайф, стрельба неподалёку от Пентагона произошла 3 августа около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного даже эвакуировали с места происшествия на вертолёте. Среди пострадавших могли быть как сотрудники Пентагона, так и полицейские. AP и местный телеканал WDVM публиковали обе версии.