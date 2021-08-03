В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона
Также там заявили, что пока преждевременно считать, что инцидент возле здания Минобороны является терактом.
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В полиции Пентагона опровергли информацию о гибели офицера и открывшего стрельбу у здания Министерства обороны США. Также там сообщили, что не ищут второго подозреваемого.
"Мы не ищем другого подозреваемого", — заявил шеф полиции Пентагона Вудро Кюссе на брифинге.
Он добавил, что пока мотив преступника не известен, расследование продолжается. По словам Кюссе, преждевременно считать, что инцидент у Пентагона является терактом.
Напомним, о смерти полицейского ранее сообщил телеканал CNN. А издание Politico информировало о нейтрализации стрелка.
Как сообщал Лайф, стрельба неподалёку от Пентагона произошла 3 августа около 18 часов по Москве. По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента, одного даже эвакуировали с места происшествия на вертолёте. Среди пострадавших могли быть как сотрудники Пентагона, так и полицейские. AP и местный телеканал WDVM публиковали обе версии.
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