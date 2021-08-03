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В Турции из больницы выписали 15 пострадавших в ДТП россиян

Пять человек продолжают проходить лечение под наблюдением врачей.

3 августа, 19:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ensonhaber/status/1422225683456139265" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ensonhaber</a></p>

Фото © Twitter / ensonhaber

Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из больницы, в стационаре продолжают находиться пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"На данный момент из стационаров выписаны пятнадцать человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Ещё пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжёлое различной степени тяжести", — рассказали в ведомстве.

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Там добавили, что трёх человек прооперировали. Минздрав контролирует оказание медпомощи пострадавшим гражданам РФ.

Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат вечером 2 августа. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли, пятеро — в тяжёлом состоянии, ещё два человека находятся в реанимации.

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Появилось видео первых минут после ДТП с автобусом с россиянами в Анталье

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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