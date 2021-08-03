В Турции из больницы выписали 15 пострадавших в ДТП россиян

Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из больницы, в стационаре продолжают находиться пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"На данный момент из стационаров выписаны пятнадцать человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Ещё пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжёлое различной степени тяжести", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что трёх человек прооперировали. Минздрав контролирует оказание медпомощи пострадавшим гражданам РФ.