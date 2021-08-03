Головин сделал голевой пас в победном для "Монако" матче отбора ЛЧ против "Спарты"

"Монако" победил чешскую "Спарту" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра проходила на "Дженерали-арена" в Праге и завершилась победой "монегасков" со счётом 2:0.

Первый гол на 37-й минуте забил полузащитник Орельен Тчуамени, ему ассистировал Александр Головин, которого заменили на 76-й минуте на Исмаила Якобса. Второй мяч в сетку "Спарты" отправил на 59-й минуте нападающий Кевин Фолланд. Ответная игра состоится 10 августа.