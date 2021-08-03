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Головин сделал голевой пас в победном для "Монако" матче отбора ЛЧ против "Спарты"

Российский полузащитник вышел в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте на Исмаила Якобса.

3 августа, 19:55
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

"Монако" победил чешскую "Спарту" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра проходила на "Дженерали-арена" в Праге и завершилась победой "монегасков" со счётом 2:0.

Первый гол на 37-й минуте забил полузащитник Орельен Тчуамени, ему ассистировал Александр Головин, которого заменили на 76-й минуте на Исмаила Якобса. Второй мяч в сетку "Спарты" отправил на 59-й минуте нападающий Кевин Фолланд. Ответная игра состоится 10 августа.

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Напомним, уже завтра борьбу за путёвку в основной этап Лиги чемпионов начнёт московский "Спартак". Подопечные Руя Витории сыграют с бывшим клубом португальца "Бенфикой" в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск. Ранее стали известны возможные соперники "Спартака" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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