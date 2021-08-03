Четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ заявили о потере контроля

Четыре нефтяных танкера, которые находятся у берегов ОАЭ, передали предупреждение о потере контроля над управлением при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщают Sky News и информационное агентство AP со ссылкой на данные портала Marinetraffic, отслеживающего суда по всему миру.

Так, был утерян контроль над танкерами Golden Brilliant (ходит под флагом Сингапура), Abyss (Вьетнам), Queen Ematha (Гайана) и Jag Pooja (Индия). По данным на 21:10 мск 3 августа, статус Not Under Command сохраняется только у последнего.

Напомним, ранее Sky News со ссылкой на свои источники сообщил о захвате в Оманском заливе другого танкера — Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По информации телеканала, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, поднялось порядка девяти вооружённых человек. В свою очередь, источники газеты The Times отмечают, что, по мнению британских спецслужб, к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".