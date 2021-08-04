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Армянский борец Алексанян заявил о нечестной победе россиянина Евлоева в финале Олимпиады

На церемонии награждения проигравший спортсмен даже отказался надевать серебряную медаль.

3 августа, 21:17
<p>Артур Алексанян. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNzTODzhEZM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arturaleksanyan_</a></p>

Артур Алексанян. Фото © Instagram / arturaleksanyan_

Армянский борец Артур Алексанян не смирился с поражением от россиянина Мусы Евлоева в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио. Спортсмен считает, что его оппонент выиграл нечестно.

"Надо быть из России, чтобы выиграть", — заявил Алексанян в ответ на просьбу корреспондента "Матч ТВ" об интервью.

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Ранее он отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения.

Напомним, Муса Евлоев победил Алексаняна со счётом 5:1 и принёс России 13-ю золотую и 52-ю в сумме медаль на Олимпийских играх в Токио.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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