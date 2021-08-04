Армянский борец Алексанян заявил о нечестной победе россиянина Евлоева в финале Олимпиады
На церемонии награждения проигравший спортсмен даже отказался надевать серебряную медаль.
Артур Алексанян. Фото © Instagram / arturaleksanyan_
Армянский борец Артур Алексанян не смирился с поражением от россиянина Мусы Евлоева в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио. Спортсмен считает, что его оппонент выиграл нечестно.
"Надо быть из России, чтобы выиграть", — заявил Алексанян в ответ на просьбу корреспондента "Матч ТВ" об интервью.
Ранее он отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения.
Напомним, Муса Евлоев победил Алексаняна со счётом 5:1 и принёс России 13-ю золотую и 52-ю в сумме медаль на Олимпийских играх в Токио.
Комментариев: 0