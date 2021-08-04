Армянский борец Алексанян заявил о нечестной победе россиянина Евлоева в финале Олимпиады

Армянский борец Артур Алексанян не смирился с поражением от россиянина Мусы Евлоева в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио. Спортсмен считает, что его оппонент выиграл нечестно.

"Надо быть из России, чтобы выиграть", — заявил Алексанян в ответ на просьбу корреспондента "Матч ТВ" об интервью.

Ранее он отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения.