Ещё одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию после скандала с Тимановской

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину после событий с бегуньей Кристиной Тимановской. Стоит отметить, что Максимова не участвует в Олимпиаде в Токио, а находится в Германии.

"Мы остаёмся здесь. Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Белоруссию. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни. Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим", — написала Максимова в "Инстаграме" и сопроводила текст двумя белыми и одним красным сердечком.

32-летняя уроженка Вильнюса выразила надежду, что сможет продолжить тренироваться, соревноваться и готовиться к следующим летним Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году. Максимова является серебряным призёром в семиборье чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года, который прошёл в шведском Гётеборге. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне она заняла 17-е место, а на Олимпиаде 2008 года в Пекине стала 41-й — последней.