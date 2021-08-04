Ещё одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию после скандала с Тимановской
32-летняя Яна Максимова выразила надежду, что сможет продолжить тренироваться, соревноваться и готовиться к следующим летним Олимпийским играм в Париже.
Яна Максимова. Фото © Instagram / _maksimava_yana
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину после событий с бегуньей Кристиной Тимановской. Стоит отметить, что Максимова не участвует в Олимпиаде в Токио, а находится в Германии.
"Мы остаёмся здесь. Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Белоруссию. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни. Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим", — написала Максимова в "Инстаграме" и сопроводила текст двумя белыми и одним красным сердечком.
32-летняя уроженка Вильнюса выразила надежду, что сможет продолжить тренироваться, соревноваться и готовиться к следующим летним Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году. Максимова является серебряным призёром в семиборье чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года, который прошёл в шведском Гётеборге. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне она заняла 17-е место, а на Олимпиаде 2008 года в Пекине стала 41-й — последней.
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Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши.
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