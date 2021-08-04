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Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео

Успокаивать разбушевавшуюся даму пришлось полицейским, которых вызвали сотрудники воздушной гавани.

3 августа, 22:08

Кадр из видео © Соцсети

Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео. Видео © Соцсети

Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

"Матюги стояли жуткие": Семейную пару дебоширов оштрафовали за скандал с Ваенгой на борту самолёта

"Матюги стояли жуткие": Семейную пару дебоширов оштрафовали за скандал с Ваенгой на борту самолёта

На кадрах видно, что сначала дебоширка громко кричала и оскорбляла всех. Потом она начала швырять и пинать железные стойки. Успокаивать разбушевавшуюся даму пришлось полицейским, которых вызвали сотрудники аэропорта. Причины такого эмоционального поведения девушки пока не известны.

Ранее пассажир бизнес-класса из Читы помочился на пол прямо в салоне самолёта. После прилёта в столицу правонарушителя сразу же доставили в дежурную часть в аэропорту Домодедово. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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