Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео
Успокаивать разбушевавшуюся даму пришлось полицейским, которых вызвали сотрудники воздушной гавани.
Кадр из видео © Соцсети
Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео. Видео © Соцсети
Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что сначала дебоширка громко кричала и оскорбляла всех. Потом она начала швырять и пинать железные стойки. Успокаивать разбушевавшуюся даму пришлось полицейским, которых вызвали сотрудники аэропорта. Причины такого эмоционального поведения девушки пока не известны.
Ранее пассажир бизнес-класса из Читы помочился на пол прямо в салоне самолёта. После прилёта в столицу правонарушителя сразу же доставили в дежурную часть в аэропорту Домодедово. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
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