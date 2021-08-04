Девушка устроила дебош в аэропорту Шереметьево и попала на видео

На кадрах видно, что сначала дебоширка громко кричала и оскорбляла всех. Потом она начала швырять и пинать железные стойки. Успокаивать разбушевавшуюся даму пришлось полицейским, которых вызвали сотрудники аэропорта. Причины такого эмоционального поведения девушки пока не известны.