Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку из-за обвинений в домогательствах

Президент США Джо Байден считает, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я думаю, он должен подать в отставку", — сказал Байден.

При этом Байден не ответил прямо на вопрос, должен ли Куомо быть подвергнут импичменту, если он откажется уходить со своего поста добровольно.

Мнение главы Белого дома разделяют спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Сам Куомо свою вину отрицает.