Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку из-за обвинений в домогательствах
Мнение главы Белого дома разделяют спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Эндрю Куомо. Кадр из видео © Facebook / GovernorAndrewCuomo
Президент США Джо Байден считает, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Я думаю, он должен подать в отставку", — сказал Байден.
При этом Байден не ответил прямо на вопрос, должен ли Куомо быть подвергнут импичменту, если он откажется уходить со своего поста добровольно.
Мнение главы Белого дома разделяют спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Сам Куомо свою вину отрицает.
Скандал вокруг Эндрю Куомо разгорелся в начале года. Несколько женщин, в том числе и его действующая помощница, обвинили губернатора в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. По словам одной из женщин, руководитель штата предлагал сыграть ей в карты на раздевание. Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее сообщила, что всего речь идёт о 11 пострадавших от действий Куомо.
Комментариев: 1
Экая дрянь этот Байден. Всё правильно Куомо делал, видать, его травят, потому как он не гомик.