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Женская сборная России по гандболу победила Черногорию и вышла в полуфинал Олимпиады

За выход в решающий матч подопечные Алексея Алексеева сыграют с победителем встречи между Норвегией и Венгрией.

4 августа, 02:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в четвертьфинале Олимпиады в Токио со счётом 32:26 (17:15 после первого тайма).

Больше всего мячей в составе россиянок забросила Анна Вяхирева — восемь. У черногорок отличилась Йованка Радичевич, в активе которой десять голов. В полуфинале соперником сборной России станет победитель встречи между Норвегией и Венгрией.

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Напомним, на групповом этапе россиянки, которые выиграли прошлую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, стали вторыми.

Ранее Лайф публиковал расписание 12-го дня Олимпиады в Токио.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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