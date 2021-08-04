Женская сборная России по гандболу победила Черногорию и вышла в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в четвертьфинале Олимпиады в Токио со счётом 32:26 (17:15 после первого тайма).

Больше всего мячей в составе россиянок забросила Анна Вяхирева — восемь. У черногорок отличилась Йованка Радичевич, в активе которой десять голов. В полуфинале соперником сборной России станет победитель встречи между Норвегией и Венгрией.