Женская сборная России по гандболу победила Черногорию и вышла в полуфинал Олимпиады
За выход в решающий матч подопечные Алексея Алексеева сыграют с победителем встречи между Норвегией и Венгрией.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в четвертьфинале Олимпиады в Токио со счётом 32:26 (17:15 после первого тайма).
Больше всего мячей в составе россиянок забросила Анна Вяхирева — восемь. У черногорок отличилась Йованка Радичевич, в активе которой десять голов. В полуфинале соперником сборной России станет победитель встречи между Норвегией и Венгрией.
Напомним, на групповом этапе россиянки, которые выиграли прошлую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, стали вторыми.
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