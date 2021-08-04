Лидер "Альянса патриотов Грузии" объяснила просьбу о помощи к Путину

Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в урегулировании отношений между Москвой и Тбилиси, выступила с заявлением. Политик отметила, что хочет посетить столицу РФ и встретиться с российскими коллегами.

"Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны", — приводит слова Инашвили "Sputnik Грузия".

Также лидер партии отметила, что письмо к Путину подписали очень влиятельные люди, которые всегда доминировали в политике и говорили своё слово последние 30 лет.

"В нём депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну", — подчеркнула Инашвили.

Она добавила, что действия партии должны быть абсолютно осознанными, спокойными, конструктивными и полезными Грузии. По словам Инашвили, мир для страны невозможен без уважительных и доверительных отношений с Россией.