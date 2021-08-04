НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лидер "Альянса патриотов Грузии" объяснила просьбу о помощи к Путину

Ирма Инашвили выразила желание приехать в Москву и встретиться с российскими политиками.

4 августа, 02:41
<p>Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Irmainashvili.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили. Фото © Wikipedia

Лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в урегулировании отношений между Москвой и Тбилиси, выступила с заявлением. Политик отметила, что хочет посетить столицу РФ и встретиться с российскими коллегами.

"Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны", — приводит слова Инашвили "Sputnik Грузия".

"Альянс патриотов Грузии" обратился к Путину с просьбой

"Альянс патриотов Грузии" обратился к Путину с просьбой

Также лидер партии отметила, что письмо к Путину подписали очень влиятельные люди, которые всегда доминировали в политике и говорили своё слово последние 30 лет.

"В нём депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну", — подчеркнула Инашвили.

Она добавила, что действия партии должны быть абсолютно осознанными, спокойными, конструктивными и полезными Грузии. По словам Инашвили, мир для страны невозможен без уважительных и доверительных отношений с Россией.

Россия готова обсудить вопрос возобновления авиасообщения с Грузией

Россия готова обсудить вопрос возобновления авиасообщения с Грузией

"Это наша позиция, мы говорим об этом последние четыре года и за это продолжим борьбу", — заключила политик.

Ранее в Грузии назвали "единственного человека" в России, который может наладить отношения двух стран.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Чижов — о вступлении Украины в ЕС: Мы с вами не доживём

вчера в 23:23

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами

вчера в 14:26

"Более убогих физиономий я не встречал": Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского и его команду страшной ошибкой

сегодня в 03:07

АТОР предложила восстановить международный туризм не дожидаясь окончания пандемии

сегодня в 03:51

В Барнауле девушка пыталась остановить драку и задавила на авто сожителя

сегодня в 03:26

Новости партнеров

Layer 1