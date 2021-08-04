Генпрокуратура подала иск о взыскании с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн

Генеральная прокуратура направила иск к бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и "Альфа-банку" о взыскании более 126 миллионов долларов в пользу государства. Об этом сообщили в Гагаринском суде Москвы.

"В суд поступил иск от заместителя генерального прокурора РФ к Абызову и "Альфа-банку", в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства", — приводит сообщение суда ТАСС.

Предварительное заседание по этому делу назначено на 12 августа.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщает, что этот иск является продолжением прошлогоднего судебного разбирательства.

"В ходе дальнейших мероприятий, проведённых Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых", — пишет издание.

Отмечается, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу её инвесторам. В новом исковом требовании к Абызову указано, что, так как проект не был реализован, его средства с десятипроцентным доходом, а именно $126,5 млн долларов, подлежали возврату в Россию.

Далее, по данным СМИ, Абызов, чтобы скрыть имущество от взыскания, по договорённости с Telegram и АО "Альфа-банк" "произвёл замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний".

"В свою очередь, АО "Альфа-банк", обслуживая и контролируя эти счета, провёл операции с "нелегальными средствами" господина Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн", — говорится в иске.