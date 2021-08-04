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Генпрокуратура подала иск о взыскании с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн

Предварительное заседание по этому делу назначено на 12 августа, сообщили в пресс-службе Гагаринского суда столицы.

4 августа, 01:59
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Генеральная прокуратура направила иск к бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и "Альфа-банку" о взыскании более 126 миллионов долларов в пользу государства. Об этом сообщили в Гагаринском суде Москвы.

"В суд поступил иск от заместителя генерального прокурора РФ к Абызову и "Альфа-банку", в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства", — приводит сообщение суда ТАСС.

Предварительное заседание по этому делу назначено на 12 августа.

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Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщает, что этот иск является продолжением прошлогоднего судебного разбирательства.

"В ходе дальнейших мероприятий, проведённых Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых", — пишет издание.

Отмечается, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу её инвесторам. В новом исковом требовании к Абызову указано, что, так как проект не был реализован, его средства с десятипроцентным доходом, а именно $126,5 млн долларов, подлежали возврату в Россию.

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Далее, по данным СМИ, Абызов, чтобы скрыть имущество от взыскания, по договорённости с Telegram и АО "Альфа-банк" "произвёл замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний".

"В свою очередь, АО "Альфа-банк", обслуживая и контролируя эти счета, провёл операции с "нелегальными средствами" господина Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн", — говорится в иске.

В пресс-службе финансовой организации сообщили, что им неизвестны детали иска. Вместе с тем в "Альфа-банке" добавили, что всегда действуют строго в рамках закона и ничего противозаконного не делали. Адвокат Абызова Юлий Тай заявил, что знает о подаче иска, но не осведомлён о его содержании.

Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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