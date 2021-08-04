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Четыре человека погибли и 20 пострадали при нападении на дом главы Минобороны Афганистана

Семья министра не пострадала, её удалось эвакуировать. Кем являются жертвы, нападавшими или силовиками, пока не известно.

4 августа, 01:10

Кадр из видео © Соцсети

Четыре человека погибли и 20 пострадали при нападении на дом главы Минобороны Афганистана. Видео © Соцсети

Минимум четыре человека погибли и 20 пострадали при подрыве автомобиля и последовавших за этим столкновениях между нападавшими и силовиками неподалёку от дома и.о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

По их данным, за рулём машины сидел террорист-смертник. Кем являются жертвы, нападавшими или силовиками, пока не известно.

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Телеканал TOLOnews сообщает, что бои у дома чиновника длились около четырёх часов. В нападении участвовали четыре боевика. По данным другого телеканала, 1TV, семья Мохаммади не пострадала, её удалось эвакуировать. Также отмечается, что после взрыва террористы стали врываться в дома мирных жителей.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. В ходе ожесточённых боёв между правительственными войсками и боевиками "Талибана"* за последние дни в стране погибли десятки человек. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года, но Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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