"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища
При этом начался отбор голубого топлива из ПХГ Хайдах, находящегося в Австрии.
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"Газпром" фактически остановил наполнение подземных газохранилищ на территории Европы. Значительное сокращение поставок, как сообщалось ранее, началось 31 июля.
По данным портала Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 2 августа закачка топлива в хранилища Бергемеер (Нидерланды) и Реден (Германия) практически прекратилась. При этом начался отбор из подземного хранилища газа (ПХГ) Хайдах в Австрии.
Закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ продолжается. Сокращены поставки топлива по газопроводу Ямал — Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию: поток упал с 84 млн до 50 млн кубометров.
Уточняется, что одной из причин данной ситуации стала прошедшая холодная зима и рекордный отбор газа из российских ПХГ, который составил почти 61 млрд кубометров. Поэтому теперь перед "Газпромом" стоит задача закачать такой же объём газа в хранилища, в том числе и в Европе, однако заполнение российских площадок для компании является приоритетом, отмечает "Интерфакс".
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