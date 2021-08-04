"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища

"Газпром" фактически остановил наполнение подземных газохранилищ на территории Европы. Значительное сокращение поставок, как сообщалось ранее, началось 31 июля.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 2 августа закачка топлива в хранилища Бергемеер (Нидерланды) и Реден (Германия) практически прекратилась. При этом начался отбор из подземного хранилища газа (ПХГ) Хайдах в Австрии.

Закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ продолжается. Сокращены поставки топлива по газопроводу Ямал — Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию: поток упал с 84 млн до 50 млн кубометров.