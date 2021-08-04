National Interest рассказал о "наказании" для Украины после запуска "Северного потока – 2"

После того как газопровод "Северный поток – 2" начнёт работу, Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение". Такое мнение высказал обозреватель журнала National Interest Джон Рюль.

По его мнению, после запуска трубопровода Европа останется сильно зависимой от российского газа. Также Рюль считает, что "Северный поток – 2" якобы ставит под угрозу энергетическую, экономическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины и Польши.

"Поскольку Россия в скором времени сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через неё и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание Евросоюза выступать в качестве посредника поубавится", — считает обозреватель.

Рюль добавил, что в связи с будущим значительным сокращением транзита российского газа, которое, по его мнению, произойдёт, Незалежная рискует не только экономическими потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.