National Interest рассказал о "наказании" для Украины после запуска "Северного потока – 2"
По мнению обозревателя американского журнала, Россия может ограничить транзит газа через Незалежную.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
После того как газопровод "Северный поток – 2" начнёт работу, Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение". Такое мнение высказал обозреватель журнала National Interest Джон Рюль.
По его мнению, после запуска трубопровода Европа останется сильно зависимой от российского газа. Также Рюль считает, что "Северный поток – 2" якобы ставит под угрозу энергетическую, экономическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины и Польши.
"Поскольку Россия в скором времени сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через неё и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание Евросоюза выступать в качестве посредника поубавится", — считает обозреватель.
Рюль добавил, что в связи с будущим значительным сокращением транзита российского газа, которое, по его мнению, произойдёт, Незалежная рискует не только экономическими потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.
Ранее СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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