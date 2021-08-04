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Маск признался, что вдохновлялся российскими разработками при создании двигателя Raptor

Основатель SpaceX отметил, что проводит много времени за изучением конструкции двигателей РФ.

4 августа, 00:07
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что вдохновлялся в том числе российскими разработками при создании ракетного двигателя Raptor. В интервью Everyday Astronaut изобретатель отметил, что проводит много времени за изучением российских двигателей.

"Есть замечательные российские двигатели, они (Россия. — Прим. Лайфа) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций", — сказал Маск.

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Основатель SpaceX добавил, что двигатель Raptor разработан с большим давлением, чем раньше, и с полной газификацией компонентов горения. Однако это небольшие усовершенствования в отношении того, что "уже сделали русские".

"Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше одной тысячи долларов", — подчеркнул Маск, отметив, что этот показатель может превратить человечество в цивилизацию, живущую на нескольких разных планетах.

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Двигатель Raptor — ракетный двигатель закрытого цикла, работающий на жидком метане и кислороде. Илон Маск рассчитывает использовать его на корабле Starship.

Ранее в "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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