Маск признался, что вдохновлялся российскими разработками при создании двигателя Raptor

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что вдохновлялся в том числе российскими разработками при создании ракетного двигателя Raptor. В интервью Everyday Astronaut изобретатель отметил, что проводит много времени за изучением российских двигателей.

"Есть замечательные российские двигатели, они (Россия. — Прим. Лайфа) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций", — сказал Маск.

Основатель SpaceX добавил, что двигатель Raptor разработан с большим давлением, чем раньше, и с полной газификацией компонентов горения. Однако это небольшие усовершенствования в отношении того, что "уже сделали русские".

"Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше одной тысячи долларов", — подчеркнул Маск, отметив, что этот показатель может превратить человечество в цивилизацию, живущую на нескольких разных планетах.