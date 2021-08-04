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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России как достаточно напряжённую

Вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, что говорит о тенденции к стабилизации эпидпроцесса.

3 августа, 23:35
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала текущую ситуацию с коронавирусом в России как напряжённую. Вместе с тем в интервью kp.ru она отметила и положительные моменты.

"Она, безусловно, остаётся пока достаточно напряжённой. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", — сказала Попова.

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Глава Роспотребнадзора добавила, что 68,8% среди выявляемых случаев ковида за последние три недели июля приходились на штамм "дельта". Это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Также она отметила, что в настоящее время основная задача состоит в вакцинации населения. По словам Поповой, из числа тех, кто сделал хотя бы одну прививку, заболевает не более 2,5%, а обе — 0,7–0,8%.

Специалист заключила, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый всё же заболеет, то вирус в его организме не сможет мутировать, так как будет находиться там недолго.

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Напомним, 3 августа сообщалось, что за сутки было выявлено 22 010 новых случаев CoViD-19, выздоровело 18 963 человека, умерло 788 пациентов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 98% госпитализированных с ковидом россиян оказались без прививки.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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