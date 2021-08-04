Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России как достаточно напряжённую

Глава Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала текущую ситуацию с коронавирусом в России как напряжённую. Вместе с тем в интервью kp.ru она отметила и положительные моменты.

"Она, безусловно, остаётся пока достаточно напряжённой. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что 68,8% среди выявляемых случаев ковида за последние три недели июля приходились на штамм "дельта". Это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Также она отметила, что в настоящее время основная задача состоит в вакцинации населения. По словам Поповой, из числа тех, кто сделал хотя бы одну прививку, заболевает не более 2,5%, а обе — 0,7–0,8%.

Специалист заключила, что вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов. При этом если привитый всё же заболеет, то вирус в его организме не сможет мутировать, так как будет находиться там недолго.

Напомним, 3 августа сообщалось, что за сутки было выявлено 22 010 новых случаев CoViD-19, выздоровело 18 963 человека, умерло 788 пациентов.