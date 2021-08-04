Разрушитель сердец и мозгов: Как ковид доводит до инфаркта и инсульта По данным учёных, обычный грипп не идёт ни в какое сравнение с коронавирусом по количеству тяжелейших приступов у больных. 3 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

У заболевших CoViD-19 многократно возрастает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта, заявили учёные из Университета Умео в Швеции. Они сравнили число случаев таких приступов среди 86 тысяч пациентов с коронавирусом и почти 350 тысяч незаражённых. Выяснилось, что в первую неделю после появления симптомов ковида опасность инфаркта возрастает в три-восемь раз, инсульта — в три-шесть раз. За две недели после заболевания сердечный приступ случился у 56 инфицированных — против 26 случаев у людей без ковида за всё время исследования (данные собирали с февраля по середину сентября 2020 года). При этом пациентов, уже ранее переживших инфаркт или инсульт, в расчёт не брали.

Стоит отметить, что в группе исследованных людей с ковидом средний возраст составил 48 лет и больше половины из них (57%) — женщины. При этом приступы чаще случались у мужчин. На этот счёт есть два предположения: либо мужчинам вредят их половые гормоны, либо — бОльшая склонность к никотину, алкоголю и прочим излишествам.

Интересно, что опасность инфарктов и инсультов замечена и у больных "родственной" ковиду инфекцией — атипичной пневмонией SARS. А вот на фоне гриппа, например, такие катастрофы случаются в шесть-семь раз реже, чем на фоне "короны". Из этого учёные делают вывод, что серьёзные проблемы с сердцем и сосудами возникают не просто из-за тяжёлой нагрузки на организм из-за болезни, а именно из-за специфических особенностей вируса SARS-CoV-2. Исследователи считают, что здесь может быть замешана гипертрофированная реакция иммунитета на коронавирус — так называемый цитокиновый шторм. Это такая беда, при которой защитная система организма уничтожает не только патогены, но и собственные клетки человека. Кроме того, по мнению учёных, какую-то роль играет то, что этот вирус делает с рецепторами АСЕ-2, за которые, собственно, цепляется своими "шипами", чтобы попасть в клетку.

Надо сказать, инфаркт миокарда и ишемический инсульт по своей природе очень похожи. Миокард — это сердечная мышца. А инфаркт — это, по сути, омертвение, некроз. И происходит он по очень простой причине: не поступает кислород. А почему не поступает? Плохой кровоток. Слабый. Сердечная мышца умирает с голоду. А при ишемическом инсульте ровно то же самое происходит с мозгом. Это инфаркт мозга. Причина одна и та же — где-то в сосудах образовались пробки, кровь не идёт. Нет притока крови — нет кислорода. Без него клетки мозга могут продержаться примерно часов 50. Потом погибают невозвратно. Поэтому на всякий случай напомним хотя бы некоторые симптомы того, что в мозге происходит кислородная блокада, и надо срочно вызывать скорую.

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А ещё шведские учёные обратили внимание, что при ковиде часто бывает мерцательная аритмия. Это значит, что сердце бьётся с нерегулярными интервалами. Предсердия не делают один нормальный толчок примерно раз в секунду, а мелко-мелко дрожат, это очень хорошо видно по соответствующей ряби на кардиограмме. Такое случается, например, от того, что при очень высоком давлении сердечная мышца с таким мощным потоком крови просто не справляется, она дрожит от напряжения, она ослабела. Но бывает, что она ослабела просто потому, что её плохо кормят: недополучает кислород из-за скудного кровоснабжения. Всё к одному.

Коронавирус вызывает сгущение крови, подчеркнул в интервью Лайфу кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Он также рассказал, что эта инфекция поражает клетки внутренней поверхности кровеносных сосудов.

— Внутренняя выстилка артерий при ковиде утолщается, возникает отёк, некая специфическая воспалительная реакция. Это происходит во внутренней выстилке всех этих сосудов, начиная от самых крупных подвздошных, бедренных и коронарных артерий и кончая мельчайшими капиллярами, которыми пронизаны все ткани человеческого организма, кроме роговицы, — объяснил врач.

Кроме того, по его словам, ковид влияет на состояние позвоночника. Кардиолог напомнил, что в шести из семи шейных позвонков проходят позвоночные артерии. Их две, и вдвоём они обеспечивают головному мозгу 40–44% артериальной крови. Считай, половину.

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— При ковиде резко ухудшается состояние соединительной ткани, в частности хрящевой ткани. В позвоночнике, особенно в шейном отделе, расположены наиболее тонкие межпозвонковые диски, и они уплощаются. Ведь питание их ухудшается. И, следовательно, уменьшается высота шейного отдела позвоночника. А раз она уменьшается, значит, позвоночные артерии приобретают патологическую извитость. И наряду с ухудшением текучести крови из-за этой патологической извитости возникает дополнительное ухудшение притока крови к головному мозгу, — говорит Владимир Хорошев.

Врач добавил, что ковид особенно опасен для тех, у кого изначально есть проблемы с сосудами: атеросклероз, тромбозы, ишемическая болезнь сердца и так далее. Но "корона", по его мнению, может навредить и совершенно здоровым сердцам и сосудам: инфекция чаще всего распространяется в лёгких, а значит, ухудшает снабжение кислородом всего организма в целом. И при всём этом наука пока не в курсе дела, является ли риск постковидного инфаркта и инсульта временным или остаётся с человеком всю оставшуюся жизнь.

— Ковид — совершенно новое заболевание. Я думаю, в ближайшие семь-восемь лет, а то и больше, и нейрофизиологи, и кардиологи, и трансфузиологи будут получать всё новые и новые данные о ковиде. И каждый новый штамм будет давать новые клинические проявления, — заключил врач.

Авторы Адель Романенкова