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Разрушитель сердец и мозгов: Как ковид доводит до инфаркта и инсульта

По данным учёных, обычный грипп не идёт ни в какое сравнение с коронавирусом по количеству тяжелейших приступов у больных.

3 августа, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

У заболевших CoViD-19 многократно возрастает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта, заявили учёные из Университета Умео в Швеции. Они сравнили число случаев таких приступов среди 86 тысяч пациентов с коронавирусом и почти 350 тысяч незаражённых. Выяснилось, что в первую неделю после появления симптомов ковида опасность инфаркта возрастает в три-восемь раз, инсульта — в три-шесть раз. За две недели после заболевания сердечный приступ случился у 56 инфицированных — против 26 случаев у людей без ковида за всё время исследования (данные собирали с февраля по середину сентября 2020 года). При этом пациентов, уже ранее переживших инфаркт или инсульт, в расчёт не брали.

Стоит отметить, что в группе исследованных людей с ковидом средний возраст составил 48 лет и больше половины из них (57%) — женщины. При этом приступы чаще случались у мужчин. На этот счёт есть два предположения: либо мужчинам вредят их половые гормоны, либо — бОльшая склонность к никотину, алкоголю и прочим излишествам.

Интересно, что опасность инфарктов и инсультов замечена и у больных "родственной" ковиду инфекцией — атипичной пневмонией SARS. А вот на фоне гриппа, например, такие катастрофы случаются в шесть-семь раз реже, чем на фоне "короны". Из этого учёные делают вывод, что серьёзные проблемы с сердцем и сосудами возникают не просто из-за тяжёлой нагрузки на организм из-за болезни, а именно из-за специфических особенностей вируса SARS-CoV-2. Исследователи считают, что здесь может быть замешана гипертрофированная реакция иммунитета на коронавирус — так называемый цитокиновый шторм. Это такая беда, при которой защитная система организма уничтожает не только патогены, но и собственные клетки человека. Кроме того, по мнению учёных, какую-то роль играет то, что этот вирус делает с рецепторами АСЕ-2, за которые, собственно, цепляется своими "шипами", чтобы попасть в клетку.

Надо сказать, инфаркт миокарда и ишемический инсульт по своей природе очень похожи. Миокард — это сердечная мышца. А инфаркт — это, по сути, омертвение, некроз. И происходит он по очень простой причине: не поступает кислород. А почему не поступает? Плохой кровоток. Слабый. Сердечная мышца умирает с голоду. А при ишемическом инсульте ровно то же самое происходит с мозгом. Это инфаркт мозга. Причина одна и та же — где-то в сосудах образовались пробки, кровь не идёт. Нет притока крови — нет кислорода. Без него клетки мозга могут продержаться примерно часов 50. Потом погибают невозвратно. Поэтому на всякий случай напомним хотя бы некоторые симптомы того, что в мозге происходит кислородная блокада, и надо срочно вызывать скорую.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

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А ещё шведские учёные обратили внимание, что при ковиде часто бывает мерцательная аритмия. Это значит, что сердце бьётся с нерегулярными интервалами. Предсердия не делают один нормальный толчок примерно раз в секунду, а мелко-мелко дрожат, это очень хорошо видно по соответствующей ряби на кардиограмме. Такое случается, например, от того, что при очень высоком давлении сердечная мышца с таким мощным потоком крови просто не справляется, она дрожит от напряжения, она ослабела. Но бывает, что она ослабела просто потому, что её плохо кормят: недополучает кислород из-за скудного кровоснабжения. Всё к одному.

Коронавирус вызывает сгущение крови, подчеркнул в интервью Лайфу кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Он также рассказал, что эта инфекция поражает клетки внутренней поверхности кровеносных сосудов.

Внутренняя выстилка артерий при ковиде утолщается, возникает отёк, некая специфическая воспалительная реакция. Это происходит во внутренней выстилке всех этих сосудов, начиная от самых крупных подвздошных, бедренных и коронарных артерий и кончая мельчайшими капиллярами, которыми пронизаны все ткани человеческого организма, кроме роговицы, — объяснил врач.

Кроме того, по его словам, ковид влияет на состояние позвоночника. Кардиолог напомнил, что в шести из семи шейных позвонков проходят позвоночные артерии. Их две, и вдвоём они обеспечивают головному мозгу 40–44% артериальной крови. Считай, половину.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

При ковиде резко ухудшается состояние соединительной ткани, в частности хрящевой ткани. В позвоночнике, особенно в шейном отделе, расположены наиболее тонкие межпозвонковые диски, и они уплощаются. Ведь питание их ухудшается. И, следовательно, уменьшается высота шейного отдела позвоночника. А раз она уменьшается, значит, позвоночные артерии приобретают патологическую извитость. И наряду с ухудшением текучести крови из-за этой патологической извитости возникает дополнительное ухудшение притока крови к головному мозгу, — говорит Владимир Хорошев.

Врач добавил, что ковид особенно опасен для тех, у кого изначально есть проблемы с сосудами: атеросклероз, тромбозы, ишемическая болезнь сердца и так далее. Но "корона", по его мнению, может навредить и совершенно здоровым сердцам и сосудам: инфекция чаще всего распространяется в лёгких, а значит, ухудшает снабжение кислородом всего организма в целом. И при всём этом наука пока не в курсе дела, является ли риск постковидного инфаркта и инсульта временным или остаётся с человеком всю оставшуюся жизнь.

Ковид — совершенно новое заболевание. Я думаю, в ближайшие семь-восемь лет, а то и больше, и нейрофизиологи, и кардиологи, и трансфузиологи будут получать всё новые и новые данные о ковиде. И каждый новый штамм будет давать новые клинические проявления, — заключил врач.

"Коронавируса нет, но человека трясёт": Врачи назвали главные причины постковидного синдрома

"Коронавируса нет, но человека трясёт": Врачи назвали главные причины постковидного синдрома

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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