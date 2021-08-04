"Трагедия, которую можно предотвратить": Байден предрёк ухудшение ситуации с ковидом в США из-за штамма "дельта"
По мнению американского лидера, нынешняя пандемия — это "пандемия непривитых".
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma
В Соединённых Штатах обстановка с новой волной коронавируса, вызванной распространением штамма "дельта", ухудшится в ближайшие недели. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.
"Этот вариант (штамм "дельта" — Прим. Лайфа) очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения CoViD-19 в США", — сообщил Байден.
Американский лидер добавил, что в ближайшие недели начнётся рост случаев заражения инфекцией. Президент назвал это "трагедией, которую можно предотвратить", а также заявил, что ситуация сначала ухудшится, однако потом вновь стабилизируется. Байден напомнил, что в этот раз "в наличии имеются средства, с помощью которых можно избежать роста случаев заражения". По его мнению, нынешняя пандемия — это "пандемия непривитых".
Ранее в США заявили, что даже некоторые полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта". Медицинские власти рекомендовали привитым жителям Штатов носить маски в помещениях, чтобы предотвратить тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть.
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