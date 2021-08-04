Футболисты "Ростова" трогательно попрощались с Карпиным и подарили ему торт
Болельщики клуба в комментариях к видео встречи отметили, что у них самый дружный коллектив.
Кадр из видео © Instagram / fcrostov
Футболисты "Ростова" трогательно попрощались с Карпиным и подарили ему торт. Видео © Instagram / fcrostov
Футболисты "Ростова" приехали домой к Валерию Карпину и устроили трогательную церемонию прощания с бывшим главным тренером. Видео встречи опубликовано на странице футбольного клуба в "Инстаграме".
"Спасибо, Георгич", — говорится в подписи к ролику.
Игроки встретили Карпина с синими и жёлтыми фаерами в честь цветов клуба и вручили экс-наставнику торт с его изображением. Фанаты ростовчан пришли в восторг от видео и отметили, что у них самый дружный коллектив.
Напомним, 2 августа Карпин, возглавлявший "Ростов" с 2017 года, покинул клуб. Ранее его назначили главным тренером сборной России.
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