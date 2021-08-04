Футболисты "Ростова" трогательно попрощались с Карпиным и подарили ему торт

Футболисты "Ростова" приехали домой к Валерию Карпину и устроили трогательную церемонию прощания с бывшим главным тренером. Видео встречи опубликовано на странице футбольного клуба в "Инстаграме".

Игроки встретили Карпина с синими и жёлтыми фаерами в честь цветов клуба и вручили экс-наставнику торт с его изображением. Фанаты ростовчан пришли в восторг от видео и отметили, что у них самый дружный коллектив.