В США подтвердили гибель полицейского при стрельбе возле Пентагона

"От лица всех, кто работает в Пентагоне <...> я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром", — говорится в заявлении Остина.

Как сообщал Лайф, стрельба неподалёку от Пентагона произошла 3 августа около 18 часов по мск (11 часов по местному времени). По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента и одном погибшем. Органы власти ранее не подтверждали информацию о жертве стрельбы.