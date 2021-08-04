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В США подтвердили гибель полицейского при стрельбе возле Пентагона

Глава ведомства Ллойд Остин выразил соболезнования семье сотрудника.

3 августа, 22:38
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik

В результате стрельбы у здания Министерства обороны США в округе Арлингтон, штат Виргиния, погиб сотрудник полиции Пентагона. Об этом сообщил глава ведомства Ллойд Остин.

"От лица всех, кто работает в Пентагоне <...> я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром", — говорится в заявлении Остина.

Охрана Пентагона нейтрализовала открывшего стрельбу преступника

Охрана Пентагона нейтрализовала открывшего стрельбу преступника

Он добавил, что расследование этого инцидента продолжается.

Как сообщал Лайф, стрельба неподалёку от Пентагона произошла 3 августа около 18 часов по мск (11 часов по местному времени). По предварительным данным, преступник был один, но неизвестно, с какой целью он открыл огонь и пытался ли проникнуть в охраняемое здание. СМИ сообщили о трёх пострадавших в результате инцидента и одном погибшем. Органы власти ранее не подтверждали информацию о жертве стрельбы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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