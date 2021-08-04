Финский премьер вернула в бюджет деньги за завтраки после скандала
Премьер выплатила более десяти тысяч евро. Однако это ещё не вся сумма.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото © ТАСС / ЕРА
Премьер-министр Финляндии Санна Марин компенсировала часть бюджетных средств на питание после того, как вокруг этих трат разразился скандал, пишет издание Verkkouutiset.
По данным СМИ, Марин выплатила 10,1 тысячи евро за 2020 год. Теперь ей предстоит выплатить ещё 4,2 тысячи за 2021 год. Общая сумма составит 14,3 тысячи. Ранее газета Iltalehti сообщила, что для премьера и членов её семьи, проживающих в резиденции "Кесяранта" в Хельсинки, ежемесячно закупаются продукты на сумму около 300 евро. В канцелярии политика ответили, что предыдущим премьерам также выделялись деньги на еду. Позже стало известно, что речь идёт о гораздо более крупной сумме — 850 евро в месяц. По словам самой Марин, она потратила эти средства, так как думала, что они предусмотрены бюджетом. Канцелярия главы правительства намерена пересмотреть существующие правила.
Ранее Марин угодила в ещё один скандал. Она снялась в откровенном наряде и вызвала бурю негодования. Однако некоторые люди поддержали её и даже запустили флешмоб.
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