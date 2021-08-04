Финский премьер вернула в бюджет деньги за завтраки после скандала

По данным СМИ, Марин выплатила 10,1 тысячи евро за 2020 год. Теперь ей предстоит выплатить ещё 4,2 тысячи за 2021 год. Общая сумма составит 14,3 тысячи. Ранее газета Iltalehti сообщила, что для премьера и членов её семьи, проживающих в резиденции "Кесяранта" в Хельсинки, ежемесячно закупаются продукты на сумму около 300 евро. В канцелярии политика ответили, что предыдущим премьерам также выделялись деньги на еду. Позже стало известно, что речь идёт о гораздо более крупной сумме — 850 евро в месяц. По словам самой Марин, она потратила эти средства, так как думала, что они предусмотрены бюджетом. Канцелярия главы правительства намерена пересмотреть существующие правила.