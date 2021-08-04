Литва депортировала в Камерун первого нелегального мигранта из Белоруссии

Литва выслала гражданина Камеруна, который незаконно проник в страну с территории Белоруссии. Об этом 3 августа сообщило МВД прибалтийской республики.

"Иностранный гражданин, незаконно пересёкший границу Литвы, возвращён в страну происхождения", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна всегда защищает права человека, однако те, кто нелегально находится на территории государства, будут высланы. Как отмечает ведомство, в 2021 году незаконно пересекли границу между Литвой и Белоруссией 4026 мигрантов.