Литва депортировала в Камерун первого нелегального мигранта из Белоруссии
В 2021 году незаконно пересекли границу между странами более четырёх тысяч человек.
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Литва выслала гражданина Камеруна, который незаконно проник в страну с территории Белоруссии. Об этом 3 августа сообщило МВД прибалтийской республики.
"Иностранный гражданин, незаконно пересёкший границу Литвы, возвращён в страну происхождения", — говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна всегда защищает права человека, однако те, кто нелегально находится на территории государства, будут высланы. Как отмечает ведомство, в 2021 году незаконно пересекли границу между Литвой и Белоруссией 4026 мигрантов.
Ранее стало известно о том, что погранзаставы Литвы на границе с Белоруссией переполнены мигрантами. 2 августа в Вильнюсе заявили, что за сутки на границе было задержано рекордное количество нелегалов — 289 человек. Также Литва показала видео с нелегальными мигрантами, которых провожают белорусские пограничники.
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