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Чижов — о вступлении Украины в ЕС: Мы с вами не доживём

Постпред РФ при Евросоюзе оценил создание Киевом, Тбилиси и Кишинёвом "Ассоциированного трио" — формата для сотрудничества с ЕС.

3 августа, 23:23
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вероятность вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС крайне мала. В интервью газете "Известия" он заявил, что "мы с вами не доживём" до этого момента.

"Это слишком гипотетический вопрос. Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживём", — отметил Чижов.

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Ранее Украина, Грузия и Молдавия образовали "Ассоциированное трио" и заявили о стремлении вступить в Евросоюз. По мнению российского дипломата, этот союз появился на фоне если не провала, то уж точно глубокого кризиса политики "Восточного партнёрства", куда входит шесть стран бывшего СССР (ещё Азербайджан, Армения и Белоруссия).

Постпред добавил, что в настоящее время Баку и Ереван больше заняты своими внутренними и двусторонними делами, а президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о приостановке участия республики в проекте в ответ на санкции ЕС.

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"Значит, остались три, и вот они-то и выступили как "Ассоциированное трио". Понятно, что, наверное, ещё год или полгода назад это трио тоже не сложилось бы, но недавно прошли сначала президентские, а потом парламентские выборы в Молдавии, и вектор политики Кишинёва претерпел определённый сдвиг", — подчеркнул Чижов.

"Восточное партнёрство" — проект Евросоюза, декларирующий своей целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР.

Ранее Евросоюз предрёк блокировку вступления Украины в НАТО из-за Донбасса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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