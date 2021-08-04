Чижов — о вступлении Украины в ЕС: Мы с вами не доживём
Постпред РФ при Евросоюзе оценил создание Киевом, Тбилиси и Кишинёвом "Ассоциированного трио" — формата для сотрудничества с ЕС.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вероятность вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС крайне мала. В интервью газете "Известия" он заявил, что "мы с вами не доживём" до этого момента.
"Это слишком гипотетический вопрос. Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживём", — отметил Чижов.
Ранее Украина, Грузия и Молдавия образовали "Ассоциированное трио" и заявили о стремлении вступить в Евросоюз. По мнению российского дипломата, этот союз появился на фоне если не провала, то уж точно глубокого кризиса политики "Восточного партнёрства", куда входит шесть стран бывшего СССР (ещё Азербайджан, Армения и Белоруссия).
Постпред добавил, что в настоящее время Баку и Ереван больше заняты своими внутренними и двусторонними делами, а президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о приостановке участия республики в проекте в ответ на санкции ЕС.
"Значит, остались три, и вот они-то и выступили как "Ассоциированное трио". Понятно, что, наверное, ещё год или полгода назад это трио тоже не сложилось бы, но недавно прошли сначала президентские, а потом парламентские выборы в Молдавии, и вектор политики Кишинёва претерпел определённый сдвиг", — подчеркнул Чижов.
"Восточное партнёрство" — проект Евросоюза, декларирующий своей целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР.
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