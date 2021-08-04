Шойгу рассказал о роли Минобороны в разработке вакцины "Спутник V"

Министерство обороны России принимало участие в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" с самого начала. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. В интервью kp.ru министр отметил, что в этом нет никакой тайны.

"С первых дней её разработки [начали принимать участие]. Именно военные специалисты ещё в 2015 году по поручению президента разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе", — сказал Шойгу и добавил, что эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V".

Кроме того, глава Минобороны сообщил, что осенью прошлого года Центральный научно-исследовательский институт в сотрудничестве с Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ провёл доклинические исследования вакцины на животных, показавшие эффективность и безопасность препарата.