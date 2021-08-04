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Шойгу рассказал о роли Минобороны в разработке вакцины "Спутник V"

Глава ведомства отметил, что в создании препарата принимали участие специалисты, которые разработали вакцину от лихорадки Эбола в 2015 году.

3 августа, 23:51
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко

Министерство обороны России принимало участие в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" с самого начала. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. В интервью kp.ru министр отметил, что в этом нет никакой тайны.

"С первых дней её разработки [начали принимать участие]. Именно военные специалисты ещё в 2015 году по поручению президента разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе", — сказал Шойгу и добавил, что эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V".

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Кроме того, глава Минобороны сообщил, что осенью прошлого года Центральный научно-исследовательский институт в сотрудничестве с Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ провёл доклинические исследования вакцины на животных, показавшие эффективность и безопасность препарата.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько россиян привилось "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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