Шойгу рассказал о роли Минобороны в разработке вакцины "Спутник V"
Глава ведомства отметил, что в создании препарата принимали участие специалисты, которые разработали вакцину от лихорадки Эбола в 2015 году.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко
Министерство обороны России принимало участие в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" с самого начала. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. В интервью kp.ru министр отметил, что в этом нет никакой тайны.
"С первых дней её разработки [начали принимать участие]. Именно военные специалисты ещё в 2015 году по поручению президента разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе", — сказал Шойгу и добавил, что эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V".
Кроме того, глава Минобороны сообщил, что осенью прошлого года Центральный научно-исследовательский институт в сотрудничестве с Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ провёл доклинические исследования вакцины на животных, показавшие эффективность и безопасность препарата.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько россиян привилось "Спутником V", "Эпиваккороной" и "Ковиваком".
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