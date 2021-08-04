Масштабные лесные пожары охватили Грецию и приблизились к Афинам. Видео © Соцсети

Вслед за Турцией масштабные лесные пожары охватили Грецию. В частности, сложная ситуация наблюдается в северном пригороде Афин Варибоби (периферия Аттика), где пожарные спасли более 300 человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан страны Никос Хардалиас.

"Пожарным пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь в освобождении и вывозе людей, которые находились в домах, окружённых огнём", — сказал Хардалиас.

По словам заместителя министра, пожарные будут работать всю ночь в районе населённых пунктов Варибоби, Адамес и Фракомакедонес. Также он отметил, что пожар начался на фоне жары: температура воздуха в Афинах достигает +47 градусов. За последние 40 лет это одно из самых сильных возгораний.