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Масштабные лесные пожары охватили Грецию и приблизились к Афинам

Их причиной является экстремальная жара: температура воздуха достигает +47 градусов.

4 августа, 00:19

Кадр из видео © Соцсети

Масштабные лесные пожары охватили Грецию и приблизились к Афинам. Видео © Соцсети

Вслед за Турцией масштабные лесные пожары охватили Грецию. В частности, сложная ситуация наблюдается в северном пригороде Афин Варибоби (периферия Аттика), где пожарные спасли более 300 человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан страны Никос Хардалиас.

"Пожарным пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь в освобождении и вывозе людей, которые находились в домах, окружённых огнём", сказал Хардалиас.

Число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми

Число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми

По словам заместителя министра, пожарные будут работать всю ночь в районе населённых пунктов Варибоби, Адамес и Фракомакедонес. Также он отметил, что пожар начался на фоне жары: температура воздуха в Афинах достигает +47 градусов. За последние 40 лет это одно из самых сильных возгораний.

Как уточнил чиновник, за минувшие сутки в стране произошёл 81 лесной пожар. В местах возгорания работает 520 человек на 150 транспортных средствах, 17 пеших групп пожарных, девять вертолётов и семь самолётов.

Туристы из Петербурга сняли лесной пожар в Турции через иллюминатор самолёта

Туристы из Петербурга сняли лесной пожар в Турции через иллюминатор самолёта

Ранее природные пожары охватили Турцию, они добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. Многих туристов, в том числе и россиян, пришлось спешно эвакуировать из отелей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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