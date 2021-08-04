В Гидрометцентре жителям ЦФО пообещали аномальную погоду и дождь в выходные

В Центральном федеральном округе России в конце недели температура повысится до 30 градусов, кроме того, ожидаются осадки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, "очень активный" циклон движется по Северо-Западному федеральному округу. Однако сейчас центр европейской части страны находится в зоне умеренно прохладных воздушных масс.

"Температура от 22 до 25 градусов будет во вторник, в среду и в четверг. Дальше опять изменения. Осадков в среду и четверг не ожидается. С пятницы центр Европейской России будет находиться во власти тёплых воздушных масс. Потеплеет, но будет дождливо. Пятница и суббота будут облачными и дождливыми. Тепло — 25–30 градусов", — приводит слова Вильфанда РИА "Новости".

Синоптик добавил, что на севере региона температура поднимется до 25 градусов, а на юге — до 30. К концу недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы.