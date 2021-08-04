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Назначенный на 4 августа запуск корабля Starliner к МКС перенесли

В компании Boeing сообщили, что им необходимо дополнительное время для оценки готовности аппарата.

4 августа, 01:20
<p>Фото © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

Тестовый запуск корабля CST-100 Starliner, разработанного американской компанией Boeing, не состоится в назначенный день, 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Необходимо дополнительное время для оценки, таким образом, NASA и Boeing не воспользуются возможностью старта, намеченного на завтра (среду)", — говорится в сообщении.

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Запуск отложен на неопределённый срок.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA перенесло запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС, который произошёл 29 июля. После стыковки российский космонавт Олег Новицкий с борта станции сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами о незапланированно включившихся двигателях модуля. Сама МКС при этом совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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