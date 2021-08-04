Назначенный на 4 августа запуск корабля Starliner к МКС перенесли
В компании Boeing сообщили, что им необходимо дополнительное время для оценки готовности аппарата.
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Тестовый запуск корабля CST-100 Starliner, разработанного американской компанией Boeing, не состоится в назначенный день, 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Необходимо дополнительное время для оценки, таким образом, NASA и Boeing не воспользуются возможностью старта, намеченного на завтра (среду)", — говорится в сообщении.
Запуск отложен на неопределённый срок.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA перенесло запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС, который произошёл 29 июля. После стыковки российский космонавт Олег Новицкий с борта станции сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами о незапланированно включившихся двигателях модуля. Сама МКС при этом совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую.
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