Назначенный на 4 августа запуск корабля Starliner к МКС перенесли

Тестовый запуск корабля CST-100 Starliner, разработанного американской компанией Boeing, не состоится в назначенный день, 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Необходимо дополнительное время для оценки, таким образом, NASA и Boeing не воспользуются возможностью старта, намеченного на завтра (среду)", — говорится в сообщении.