"Более убогих физиономий я не встречал": Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского и его команду страшной ошибкой
Бывший глава правительства Незалежной усомнился в интеллектуальных способностях действующих властей.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, усомнившись в интеллектуальных способностях лидера Незалежной и его команды.
"Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что, считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято", — сказал Азаров в эфире телеканала NewsOne и добавил, что это страшная ошибка для Украины.
Также политик указал на отсутствие политической элиты на Украине. Азаров заострил внимание на судьях и прокурорах, которые преследуют лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
"Я не хочу обижать, конечно, людей, но всё-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. Это страшно для системы правосудия", — заявил экс-премьер.
Напомним, в апреле этого года Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. В июле суд продлил домашний арест Медведчука на два месяца.
Комментариев: 0