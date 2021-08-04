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"Более убогих физиономий я не встречал": Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского и его команду страшной ошибкой

Бывший глава правительства Незалежной усомнился в интеллектуальных способностях действующих властей.

4 августа, 03:07
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал президента страны Владимира Зеленского, усомнившись в интеллектуальных способностях лидера Незалежной и его команды.

"Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что, считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято", — сказал Азаров в эфире телеканала NewsOne и добавил, что это страшная ошибка для Украины.

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Также политик указал на отсутствие политической элиты на Украине. Азаров заострил внимание на судьях и прокурорах, которые преследуют лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

"Я не хочу обижать, конечно, людей, но всё-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. Это страшно для системы правосудия", — заявил экс-премьер.

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Напомним, в апреле этого года Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. В июле суд продлил домашний арест Медведчука на два месяца.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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