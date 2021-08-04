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АТОР предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии

Для этого ассоциация предлагает разработать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов.

4 августа, 03:51

Фото © ТАСС / DPA

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с предложениями по восстановлению международного туризма во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Там заявили, что не стоит дожидаться окончания пандемии, так как "промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли". Для этого АТОР предлагает разработать правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов.

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"Мы считаем, что люди, имеющие прививку от CoViD-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры, по-прежнему действующие во многих странах для иностранных граждан", говорится в письме АТОР.

Ассоциация направила обращения с просьбой поддержать инициативу в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Ранее в АТОР сообщили об обрушении цен на перелёты на юг России из-за ковид-ограничений.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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