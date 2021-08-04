АТОР предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии
Для этого ассоциация предлагает разработать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов.
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с предложениями по восстановлению международного туризма во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям ряда стран Европы и Азии. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Там заявили, что не стоит дожидаться окончания пандемии, так как "промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли". Для этого АТОР предлагает разработать правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов.
"Мы считаем, что люди, имеющие прививку от CoViD-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры, по-прежнему действующие во многих странах для иностранных граждан", — говорится в письме АТОР.
Ассоциация направила обращения с просьбой поддержать инициативу в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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