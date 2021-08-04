ВДВ России получили новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ"
Машины оснащены двигателями КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и способны развивать скорость до 100 км/час.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" принят на снабжение Воздушно-десантных войск РФ. Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, первая партия машин поступит в ближайшее время.
"В настоящее время бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля" принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин", — приводит РИА "Новости" слова источника.
Вторая партия должна быть передана заказчику в 2022 году.
"Тайфун-ВДВ" оснащён двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, имеет запас хода в 1,2 тысячи километров. Также машина оснащена дистанционно управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой, которая способна поражать цели на дальностях, ранее недостижимых для такого калибра. При этом стрельба может вестись в любое время суток и в любых погодных условиях.
Ранее сообщалось, что "Тайфун-ВДВ" первыми получат разведка и спецназ десантников.
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