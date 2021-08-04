ВДВ России получили новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ"

"В настоящее время бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля" принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин", — приводит РИА "Новости" слова источника.

"Тайфун-ВДВ" оснащён двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, имеет запас хода в 1,2 тысячи километров. Также машина оснащена дистанционно управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой, которая способна поражать цели на дальностях, ранее недостижимых для такого калибра. При этом стрельба может вестись в любое время суток и в любых погодных условиях.